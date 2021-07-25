隨著烟花颱風逐漸北上遠離，台灣逐漸轉為西南風吹拂的環境，高雄為迎風面，將有一周是不穩定天氣狀態。高雄市長陳其邁24日下午視察美濃國中疫苗注射站後，趕往旗山溪洲抽水站聽取水利局防汛整備因應作為。

水利局表示，鯤洲排水及溪洲排水為旗山區重要河道，集水區包括上洲里、鯤洲里、大山里、中洲里、南洲里及新光里，是旗山較低窪的社區，昔日當地居民長年飽受淹水之苦。

經濟部水利署對「流域綜合治理計畫」補助7800萬元，於2016年建置溪州抽水站，收集鯤洲排水及溪洲排水地區排水量，站區內設置抽水機最大可達每秒7.5噸、3台撈汙機組及壓力排放水路等，以確保堤後排水順利排出，並降低渠道水位，為該區域之防範淹水多一層保障。

陳其邁視察後指示，此次颱風雖然未直接影響高雄，但現在仍在汛期期間，且7月底前仍有西南氣流影響氣候，短延時強降雨帶來可觀的降雨不容小覷，請水利局加強各抽水站的操作整備，另抽水站值班人員應確實到勤及SOP操作，確保功能正常，避免民眾遭受淹水的災情。