台中市「潭心鐵馬空橋」縫合潭子區鐵路東西2側，完善綠色運具系統，橋體以奔跑時產生的「跳躍曲線」為設計概念，並透過多角度投射燈打亮橋身立體結構，串聯總長21.7公里的綠空廊道自行車道以及14公里的潭雅神綠園道，打造潭子夜間門戶新意象。

「鐵馬約會騎潭心，健康約會好談心！」建設局長陳大田說，「潭心鐵馬空橋」總長約320公尺，主體結構跨越省道台三線長度達55公尺，以奔跑時跳躍曲線造型呈現自行車行進時的線性速度感，橋體欄杆以均勻柔和的安全性照明，打造夜間微亮光帶，民眾只要沿中山路行經潭子區，空橋優美曲線即映入眼簾。

陳大田指出，「潭心鐵馬空橋」，其橋體以鋼構圓拱懸吊達成視覺輕量化，除主動線通道外，周邊景觀空間也保留大面積綠地，提升整體綠覆率且達到都市降溫效果，並搭配景觀植栽與整體環境建築融合。

建設局表示，「潭心鐵馬空橋」獲內政部營建署補助經費以「城鎮之心鐵道綠廊潭心計畫工程」建置，是跨越潭子區省道中山路的自行車橋，2端聯結綠空廊道及潭雅神綠園道。台中市政府持續建構自行車道生活路網，提供市民友善、舒適的自行車路線，串聯周邊生活圈。