7月27日疫情警戒降回二級，台中市雖然有條件開放補習班復課，但教職員至少在復課前3日到醫療院所篩檢取得陰性證明報告。市議員周永鴻與蔡耀頡25日為民請命說，近2萬多名從業人員要在短時間內搶預約12間醫療院所快篩將造成混亂，市府應補助補習班教職員快篩，並準備好人力審查申請復課。

周永鴻指出，台中市24公布補習班復課指引，要求教職員至少在復課前3日到醫療院所自費快篩或PCR檢驗取得陰性證明報告。台中市只有12間醫療院所能預約快篩，要在短期內讓2萬多名從業人員進行篩檢，預約恐怕供不應求。已有多個縣市公布補教從業人員施打疫苗日期，台中市2900多家補習班卻仍盼不到市府規劃，應該盡快提出方案。

周永鴻說，尚未施打疫苗滿14天的教職員，復課後至少3到7天要快篩一次，並上傳教育局網站。自費在醫療院所快篩每次最少1000元，教職員若至今尚未施打疫苗，接下來將連續數週都要進行快篩，對教職員是一筆可觀的負擔。高雄市、桃園市、嘉義縣、嘉義市與基隆市都有補教人員規劃公費快篩或提供快篩試劑的方案，台中市應該比照辦理。

蔡耀頡表示，疫情期間所有補教業都已咬牙苦撐，透過視訊教學方式來延續課程。在終於迎接疫情緩和中央宣佈開放教育單位及補教業等能營業後卻面臨台中市政府卡業者的狀況，業者已經等不及繁複的審查流程。復課後一週內都要快篩一次所有費用也要補教業獨自承擔很不合理。

周永鴻和蔡耀頡強調，近期新北市、桃園市、高雄市等九個縣市已經為補教人員安排疫苗施打日期，台中市2900多間補習班已經造冊多時，卻仍等不到市府消息，台中市政府應該全力協助，並儘速列入優先施打名單。