台中柔道選手楊勇緯在東京奧運勇奪銀牌，贏得各界報以熱烈掌聲。市議員謝志忠等26日抨擊說，市府在鎂光燈與獎牌背後，更應重視基層三級體育發展困境；充實專任運動教練、增加運動防護員、提高運動獎金等，才能健全體育推動。市府運動局強調，未來將積極營造優質運動環境，培育運動人才。

謝志忠指出，運動員都是非常真誠熱血，當選手的時候拼的就是成績；卸下舞台心中想的就是傳承，回到三級基層體育向下扎根！這是一種運動人的使命感。強烈建議台中市政府充實專任運動教練，讓運動人有未來也可傳承訓練下一代，打造體育界正向循環。

市議員張玉嬿說，優秀運動選手參與競技過程中，並非一帆風順，市府應支持他們備戰狀態，但台中市「績優運動選手培訓獎助金」是六都後段班，全運會個人金銀銅牌選手每月發放1萬2000、4000、2000元，加總竟比不上北桃高金牌選手2萬以上，難以穩固選手長期辛苦訓練。

市議員王立任表示，每項運動都會累積運動傷害，中市雖推出「運動代表隊運動防護暨物理治療補助計畫」，但名額只有19所，加上體育署補助14所高中職運動防護人員巡迴服務計畫，合計有運動防護員只33所是全部134所運動團隊學校25％，離1校至少要有1位運動防護員目標尚遠。

教育局強調，為厚植學校體育三級制度、市府透過補實體育班與運動團隊訓練人力、提升教師專業與運動教練知能，110學年度已聘編制內專任運動教練146名，體育署相關計畫補助進用運動教練65名及體育總會分派至學校的運動教練38名總計249名，全面強化學校體育發展實力。