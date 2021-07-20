國內疫情出現緩和跡象，7月26日是否如期降級，成為全民關注的焦點。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在19日表示，目前觀察整體情況有被控制，因此三級降二級是有可能的，不過仍會採行緩坡式放寬，循序漸進、妥為規劃，並強化預防及應變能力。陳時中也提到，即便如期降級，戴口罩、保持社交距離、勤洗手這3件事情，我們還會一起過很久。

陳時中指出，近期國內相關個案數逐漸降低，不明感染源連續一段時間都低於10例，從昨天起往前推1個禮拜的社區群聚是5例，看到整體情況是被控制，因此三級降二級是有可能的，但考量國外的經驗，很多是突然放鬆，導致疫情再度爆發，將會採行緩坡式放寬，循序漸進來執行。陳時中也提到，英國實在很大膽，一下子解封，在夜店、街上的風險很大，不過他們的本錢是疫苗覆蓋率高，這也是個經驗，會再好好觀察怎麼做比較適當。

陳時中強調，降級不等於解封，即便如期降級、不再沿用三級規定，戴口罩、保持社交距離、勤洗手這3件事情，我們還會一起過很久，因此若是無法保持戴口罩、社交距離的相關行業，解的時間就會越慢，這是基本的原則。而如果決定降級，也會滾動式檢討，不會是很剛性的，因為疫情在變化，人的感覺也在變化，需要兩者互相搭配，以免產生防疫疲勞。

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