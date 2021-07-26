中央疫情指揮中心自7月27日(明)起將調降為二級警戒，眼見疫情稍緩，全國中小學是否能提前開學？陳時中在25日受訪時表示，目前仍維持三級警戒時所決議的全國中小學9月1號開學的規劃。不過，台北市政府則率先宣布，新學期台北市各中小學將會採取「線上線下混和班」的方式，進行教學。

5月中全國疫情嚴峻，並上升到三級警戒，全國各級教育單位紛紛採取停課不停學的遠距教學措施。隨著課業因三級警戒有所延宕，各學校改以延後結束學期因應，也打亂全國中小學原定8月30日開學計劃。如今疫情稍見趨緩，台北市副市長蔡炳坤表示，目前考量國小一、二年級學童因年齡較小，而國三、高三的學生則要迎接升學考試，因此優先考量此類學生到校實體上課，並採取梅花座，實際操作模式以一位老師進行實體教學、另名老師則負責居家學生遠距教學。

蔡炳坤指出，目前仍在廣泛收集各方意見的階段，且部分家長仍有疑慮，目前預計於8月中之前提出具體規劃，包含執行細節、家長與老師的分工，將會集思廣益、走出可行的道路。

然而，經過這2個多月來全民攜手抗疫，雖說在明(27)日要調降警戒層級，但民眾仍必須配合各項防疫措施，不可輕忽。1111人力銀行在這段疫情期間，網羅各式「在家工作」以及「兼差打工」專區，不僅有包含遠端在家就可上工的職務，且對於警戒調降之後的餐飲業、服務業將面臨缺工潮部分，也有眾多職缺上線，歡迎想要「超前部署」的民眾可多多利用。