COVID-19（2019冠狀病毒疾病）國內疫情趨緩，明天至8月9日，疫情警戒降至2級。台鐵及台灣高鐵公司提醒旅客，列車上、車站大廳、候車區仍禁飲食，搭車全程須戴口罩。
根據交通部上週公布的因應疫情警戒降至2級，部分管制放鬆，雙鐵部分，台鐵對號列車及高鐵發售座位數以7成為上限，台鐵開放對號列車可持電子票證及定期票乘車，但太魯閣、普悠瑪、觀光列車及團體列車除外，且不售站票，高鐵也維持禁售自由座。
台鐵及台灣高鐵都提醒旅客，列車上、車站大廳、候車區禁止飲食，列車上也停售便當，旅客搭車須全程戴口罩，至於車站商場內的餐飲是否可內用，配合地方政府公告辦理。
雙鐵在3級警戒期間，取消許多列車班次，台鐵平日及假日分別取消71列次及91列次，明天起除了10列次觀光列車及團體列車仍停駛，另2列列車截短行駛外，其他列車都恢復行駛。
台灣高鐵先前則是2波減班，從每週1016班減至845班，再減至556班，目前暫無調整班次計畫。
台灣高鐵表示，正密切觀察旅客需求及疫情狀況，持續進行滾動式檢討，並將機動調整班表，定案後儘速公告。
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