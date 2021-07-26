實施2個多月的三級警戒明(7/27)將降為二級，根據指揮中心公布的降級指引，幼兒園、課照中心、補習班等只要符合防疫管理規定都可以開放，超商、賣場及餐飲場所除雙北及宜蘭外，也開放內用，但外出仍要全程配戴口罩、保持社交距離，聚會也從室內5人、室外10人放寬到室內50人、室外100人。

此外，指揮中心仍宣布關閉的場所，包括休閒娛樂場所如：酒吧、舞廳、電子遊戲場等，以及教育學習場域如社區大學、K書中心、游泳池等，另宗教活動中的遶境也持續禁止，以下是《中時新聞網》整理的降級懶人包。

二級強化警戒措施：

●除飲食外，外出全程配戴口罩。

●實聯制、保持社交距離。

●集會活動人數上限，室內50人、室外100人。

●除了雙北外，各縣市餐飲開放內用，超商、賣場內用區開放，依照衛福部規定處理。部分商家另有自行規定。

●可開放的場所：

1.幼兒園、課照中心、補習班、高中以下學校運動團練、保齡球館、撞球場、托嬰中心、失智據點、民俗調理業(按摩、推拿等)、美容美體業、按摩業、娃娃機業、第一類漁港、娛樂漁業漁船、宗教場所、酬神演出等，符合主管機關防疫管理就可開放。

2.婚宴、公祭、普渡可開放。

3.漁港、漁船開放。

4.室內場館：開放觀眾入場，可開放會議。

●仍須關閉的場所：

1.休閒娛樂場所，包括歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店、MTV、KTV、理容院(觀光理髮、視聽理容)、電子遊戲場、遊藝場所、資訊休閒場所、休閒麻將館、桌遊場所及其他類似場所。

2.教育學習等場域，包括社區大學、樂齡學習中心、K書中心、游泳池等類似場所。

7/27至8/9調降疫情警戒至二級。(指揮中心提供)

3.繞境、進香不開放，高雄市不開放室內50人婚宴。

三級警戒微解封與二級警戒的差別。(指揮中心提供)

戶外空間、室內展覽場館的管制規範。(指揮中心提供)

運動類、餐飲、教育場域的二級警戒管制規範。(指揮中心提供)

交通、民俗宗教、旅遊業等二級警戒管制規範。(指揮中心提供)

4.戶外：無法全程佩戴口罩的水域活動原則不開放，山屋、營地依主管機關規定降載開放或不開放。