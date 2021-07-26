高端疫苗將納入公費疫苗接種作業，衛福部長陳時中昨(25)日表示，ACIP召開會議後初步同意將高端疫苗納入公費疫苗接種作業計畫；對此，台北市議員羅智強直言，目前高端疫苗充滿風險，但是政府卻執意推行，這樣子的疫苗人民敢打嗎？

陳時中昨天公告高端納入公費接種，再過不久人民就可以預約施打，羅智強表示，蔡英文想要發展國產疫苗他舉雙手贊成，如果高端完成二期人體實驗、如果高端EUA全程直播、如果高端量產良率沒有疑慮，國人肯定對高端有信心；但問題是，上述三個條件政府沒有一件做得到，也讓高端疫苗充滿風險，也許好、也許壞，沒人知道。

BNT疫苗預計10月抵台，而政府手上的國際疫苗8月就打完，以目前的狀況，8到9月可能只有高端可選，羅智強想問問人民，如果只有高端疫苗，「你敢打嗎？」

羅智強的貼文引發網友討論，紛紛在底下留言表示「我ok，你先打」、「人民應該有拒絕國產疑慮疫苗的權利」、「民進黨執政真的很敢，那些所謂的專家荼害台灣人難道不用負責嗎」、「只要是民進黨掛保證的，抱歉，我從來都不信」、「有817萬人優先施打」。