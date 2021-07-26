中央流行疫情指揮中心宣布27日起全國疫情警戒調降為二級，室內外運動場館也從27日起至8月9日適度放寬，台中市運動局要求場域內容留人數以最適承載量50％為限、實聯制、全程佩戴口罩、保持社交距離、個人自備器具或器材不得互相借用，由場館提供器材或器具，轉換使用者前後應消毒。

保齡球場及撞球場亦為這次放寬場館，為兼顧防疫安全及民眾運動需求，運動局依據教育部體育署《競技及休閒運動場館業因應COVID-19防疫管理指引》適度放寬私人室內、外運動場館，游泳池則配合中央指引暫時關閉。

運動局強調，依據教育部體育署公告，適度開放對象為商業登記屬「競技及休閒運動場館業」的私人室內、外運動場館(游泳池除外)，但各場館附屬設施，如淋浴間、三溫暖、蒸氣室、烤箱等仍不得開放。

場館業者應遵循防疫管理指引，場館提供器材或器具，轉換使用者前後應消毒、器材及設備應維持間隔開放使用，並符合1.5公尺社交距離，如無法維持該區域不開放、加強環境、器材消毒清潔工作，至少每2小時清潔消毒1次。

此外，業者應於撞球檯及保齡球道前，提供酒精、拋棄式擦拭布，每球檯及每球道以2人為限、教練未施打疫苗或接種未滿14天者，於第1次授課前，應提供3日內快篩或PCR檢驗陰性證明，且每3至7天需再定期快篩，業者應造冊紀錄。

國民運動中心、港區運動公園(不包括所轄游泳池及跳水池)配合防疫規定及防疫管理指引得開放使用；公立戶外運動場域方面，若現場有專人管理，可落實並管控實聯(名)制者，得開放使用。

步道、操場或田徑場等屬走動式不接觸設施亦開放使用，但附設兒童遊具或體健設施等因難以保持社交安全距離、即時消毒及落實實聯(名)制，仍暫停開放。

運動局要求，業者依體育署「競技及休閒運動場館業因應COVID-19防疫管理指引自我查檢表」自行檢核及填寫，若查獲違反指引，將依傳染病防治法及停止營業相關規定進行裁罰。