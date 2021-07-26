全台疫情警戒降為二級，室內人數規定鬆綁，但不只北市衛生局觀察到，近1周因為親友間拜訪聚會後，相繼確診的情形有增加趨勢。彰化縣衛生局近來針對個案進行不同環境下的感染率分析，結果發現同桌打麻將感染率高達100%，同住1戶或是宿舍的感染率也超過80%，另外像是歌唱等社區活動感染率也達到75%。

會不會對親友往來做限制，指揮官陳時中表示，還是建議大家，防疫期間親友往來時間儘量縮短，頻率也不要太密集太頻繁比較好。降級不是鼓勵大家頻繁往來，只是人數限制沒有那麼嚴格，至於民眾關心會不會限制家庭聚會的活動例如打家庭麻將？陳時中也回應，只要維持社交距離、戴上口罩，他並不反對家庭的聚會，但仍然要尊重縣市地方政府的防疫標準，由地方政府來落實相關的規範細節。

8月初緊接到來的就是父親節，對於家庭聚會探親，指揮官陳時中也委婉建議，有時候打電話問候也是一種很好的方式，不一定要往返探視。1111人力銀行發言人黃若薇表示，疫情雖然趨緩，但大多數的上班族還在等待疫苗，關心自身與家人健康，提醒上班族別忘了要保持社交距離，千萬不要輕忽防疫，為了協助上班族能早早恢復收入，1111人力銀行在這段期間推出兼差打工專區及在家工作專區，協助因為疫情使得收入受到影響的上班族，降低財務上的衝擊。