隨著本土疫情趨緩，外接關注一度暫停的帛琉旅遊泡泡是否有重啟可能，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，外交部這兩天會討論，帛琉回來檢疫的時間會再檢討，因為帛琉很長一段時間沒有本土案例，大多帛琉國民也打過疫苗，會以兼顧防疫與旅遊必要性來配合。