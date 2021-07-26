疫情趨緩帛琉泡泡可望重啟？陳時中這麼說 14:312021/07/26 中時 李柏澔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 一度暫停的帛琉旅遊泡泡是否有重啟可能，陳時中表示，外交部這兩天會討論，帛琉回來檢疫的時間會再檢討。（圖／示意圖，報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 隨著本土疫情趨緩，外接關注一度暫停的帛琉旅遊泡泡是否有重啟可能，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，外交部這兩天會討論，帛琉回來檢疫的時間會再檢討，因為帛琉很長一段時間沒有本土案例，大多帛琉國民也打過疫苗，會以兼顧防疫與旅遊必要性來配合。 職場》警戒降級提前開學？陳時中：9月1日未改變 台灣比照日本推行疫苗護照？陳時中回應了 #帛琉 #重啟 #帛琉泡泡 #陳時中 #疫情趨緩 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 衛福部開放混打疫苗忘記先通知側翼？陳思宇譏：林靜儀被陳時中打臉 14:222021/07/26 政治 職場》中央恐回收快過期莫納德7萬劑？地方：打得完！ 17:182021/07/26 生活 中時社論》可惜了，國產疫苗 19:362021/07/26 中時社論 時論廣場》美中疫苗外交戰在東南亞升溫（蘇泳霖） 17:172021/07/26 時論廣場 降級後能否揪咖打麻將 陳時中吐5字解套 14:442021/07/26 生活 未接種疫苗者帶動舊金山疫情 專家說病毒將長存 09:502021/07/26 國際 蔣德綱快評》莫德納放到過期？ 14:262021/07/26 快評 陳時中開放施打高端疫苗 羅智強：你敢打嗎？ 11:542021/07/26 政治 疫苗混打「辯論出來的」 羅友志：這國家怎麼不亂？ 11:232021/07/26 政治 染疫死亡率下降？陳建仁：台灣保住防疫典範地位 13:052021/07/26 政治 降級能不能過父親節 陳時中坦言：兩難 14:462021/07/26 生活 生活熱門新聞 男對發票欣喜PO文「中了200萬」 一票網友全罵翻 - 生活 接種AZ疫苗後死亡最年輕個案 26歲男死因公布 - 生活 妻拿30公分塞尪「後門」拔不出 醫急開刀笑：還很有電 - 生活 34歲女打完BNT雙腿失控狂抖 影片曝光讓眾人看傻 - 生活 解禁前中鏢！桃園餐館男染疫傳2家人 源頭又是特殊交友圈 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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