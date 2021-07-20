【旅奇傳媒/編輯部報導】自7月13日全台疫情微解封後，許多樂園也相繼有條件的重新開放。其中麗寶樂園渡假區更建置國家級大型慶典專用智慧防疫門，為確保遊客與消費者防疫安全，並落實「防疫5+1」高規格防疫措施。包括創新採用零接觸線上預約購票入園、人流控管與監測、員工自主健康管理、執行入園安全措施、加強場域消毒、社交距離、員工自主健康管理等措施，讓遊客在最安心安全的環境重返日常生活與休閒娛樂活動。

麗寶樂園渡假區為了提高防疫規格，特別設置多個「國家級智慧防疫門」，一踏入防疫門即開啟AI人臉追蹤，無接觸即可啟動測溫、滅菌全自動運作，使用光氫離子滅菌燈淨化空氣病毒，搭配噴灑霧狀全方位抗菌液，讓每位遊客進入渡假區場域前都能完整消毒。

▲入園前須掃實聯制簡訊QR CODE。 圖：麗寶樂園渡假區／提供

麗寶樂園、麗寶國際賽車場、天空之夢摩天輪等均已正式對外開放；而麗寶福容大飯店、賽車旅店、麗寶Outlet Mall主題餐廳與美食專區將配合微解封餐飲指引，有條件的開放內用。另外，自主規劃零接觸入園預約系統，即日起至7/31陸上樂園「探索世界」每日開放1800人，占整體渡假區最大容留人數2.5%，確保防疫安全。而在休園期間，園區更進行年度保養與所有遊樂器材的維修工作，包含搶救地心、音速迴旋、採礦飛車、魔法風琴師….等，皆已為開園做好各項準備，其他則依照中央流行疫情指揮中心規範為主。

▲遊樂設施採不共乘或不同組客人間隔空位。 圖：麗寶樂園渡假區／提供

麗寶樂園渡假區各場域所有提供餐食的區域，皆會設置防疫用餐專區，設有餐桌隔板、拉大桌距、保持社交距離、實聯制等規範，消費者只能在規範的區域拿下口罩用餐，不得邊走邊吃或是坐非規定用餐區域飲食。

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