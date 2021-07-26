交通部觀光局參山國家風景區管理處27日放寬所轄風景區容流量，圖為梨山新佳陽部落。（參山處提供／黃國峰台中傳真）

交通部觀光局參山國家風景區管理處27日放寬所轄風景區容流量，圖為遠眺佳陽沖積扇。（參山處提供／黃國峰台中傳真）

交通部觀光局參山國家風景區管理處27日放寬所轄風景區容流量，並邀請遊客上梨山吃水蜜桃。（參山處提供／黃國峰台中傳真）

新冠疫情趨緩，全台27日降為2級警戒，交通部觀光局參山國家風景區管理處，26日宣布，27日放寬遊客容留人數，谷關、梨山、獅山、南庄、八卦山脈生態、松柏嶺、梨山文物陳列館等遊客中心，放寬容留量為承載人數之50％，並邀請遊客上梨山吃水蜜桃。

參山處代理處長曹忠猷表示，轄內遊客中心與非封閉型遊憩據點已完成清消工作，封閉型景點雖放寬容留量為承載人數之50％，但採取單一出入口，嚴格執行實聯制、戴口罩、量測體溫等防疫措施，但遊客中心內的互動裝置因涉及肢體接觸仍暫停使用至8月9日。

曹忠猷指出，谷關遊客中心最高將可同時容留50人進場，空間較小的梨山遊客中心，則最高同時容留15人參觀，但谷關溫泉公園內的泡腳池，因較難維持適當社交距離，將比照游泳池仍持續關閉至8月9日。

參山處表示，各轄區停車場也提高車輛容留數至總數的50％，藉由總量管制避免人潮群聚。參山處將隨時加強監測人流聚集狀況，倘有人流密度過高情形，也會適時宣導分流、管制或封閉。

另外，目前正是梨山水蜜桃盛產期間，參山處也邀請全國遊客到梨山走走，品嘗甜蜜多汁的梨山上海蜜水蜜桃，在防疫之餘，能適當上山解憂，並支持在地果農與觀光產業。