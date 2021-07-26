全國疫情警戒明（27）日起降至二級，表演場館開始可以開放觀眾入場，本周末在國家音樂廳，將有一場由指揮家呂紹嘉指揮國家交響樂團的音樂會，這是該場館解封後的首場音樂會，觀眾採梅花座入座，演出過程也有直播。

呂紹嘉表示，疫情帶來苦難與省思，「經過大家兩個多月的堅忍努力，終於在防疫降級的『許可』下，我們可以展開久違的藝文活動，在這段期間，我們深深感受到愛樂者對重新回到音樂廳的期待，也做好隨時站上音樂廳舞台的準備。這段一起走過的艱辛路，令我們對生命有更深刻的省悟，也因此更珍惜能夠重臨舞台與大家分享音樂的福分。」

國家兩廳院藝術總監劉怡汝表示，「雖然降級，但兩廳院防疫不解封，依舊以最高標準做好防疫措施，保護觀眾、表演團隊及工作人員健康。」

全場音樂會遵從指揮中心建議規範，依規定全程配戴口罩、測量體溫及採取實聯制，並啟動人流及總量管制。樂團排練及演出依照文化部防疫指引辦理，於工作區域指派主管人員擔任防疫負責人，執行防疫措施及風險管理，嚴格控管各空間容留人數，出入口管制、工作人員動線分流等措施，確保安全距離，並落實後台工作及演出人員全程配戴口罩。

值得一提的是，這也是呂紹嘉卸下NSO藝術顧問身分前的音樂會，曲目包括葛利格 《霍爾堡組曲》、抒情感人、柴科夫斯基《如歌的行板》、馬勒《第五號交響曲》稍慢板樂章，以及艾爾加《序奏與快板》。

演出將於7月31日在台北國家音樂廳登場，並會在NSO的YouTube官方頻道直播。