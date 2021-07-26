迎接27日起餐廳降級開放內用，王品集團今天啟動防疫大作戰，全台172家門店(不含雙北、宜蘭)同步清消作業，將聘請專業消毒團隊，動員近350人次，仿照國軍化學兵的高規格作業，將餐廳內外環境徹底消毒。王品快食尚事業群王益珊總經理表示，自從5/19日王品集團率先宣布「暫停內用、只提供外帶外送」，到7/26日，整整69天，這是台灣餐飲業史上第一次「最長時間停止內用」的經營挑戰，經歷69天之後，終於迎來降級、開放內用，王品集團希望提供消費者最安心的用餐環境。

王品集團今天所有街邊門店都暫停接單、停止外帶外送；在百貨賣場的門店則配合規定，在結束營運之後進行清消。除了專業團隊徹底消毒，門店同仁也將拉開桌距、確保1.5公尺安全用餐距離；擺好梅花座、在每個用餐席位架設隔板；用餐實聯制、人流量管制表、增加環境清消頻次…落實執行各縣市政府防疫指引。王益珊說明，27日開放首日，消費者心態是既期待又怕受傷害，優惠是其次，消費者最關心的是業者能否提供安心的用餐環境，王品集團將盡全力做好準備。

王品集團同時購買10000劑快篩試劑，提供同仁進行「居家快篩」，王益珊強調，只有「先保護好同仁的健康安全、才能保障顧客的用餐安全」。27日開放內用第一天，在環境和人員雙重努力下，王品集團再次敞開大門「款待心中最重要的人」，歡迎顧客到餐廳裡用餐吃飯。

王益珊表示，「越是艱難，越要吃飯」，疫情尚未平息，餐飲業仍然須要警覺防疫，身為餐飲領導品牌，王品集團更要落實防疫規範，7月27日將是王品集團，也是台灣餐飲業重新營業的開始，王品集團相信：台灣可以控制疫情、早日回歸正常生活。