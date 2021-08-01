美國拜登政府上台後，先是與中國大陸舉行阿拉斯加會談，接著便與歐盟、北約、日本關切台海「穩定」，而後又有美軍機降落台灣，以及軍艦7度通過台灣海峽。此外，美國跨黨派國會議員宣稱制定「台灣夥伴關係法」，推動美國民警衛隊與台合作，一時台灣藍綠人士都為之慶賀，認為拜登仍繼續「重視」台灣，台灣安全得以鞏固。

然而，台灣在乎美國「重視」與否，將自己命運押在美國的垂青，卻全然不察美中之間此消彼長，美國有求於大陸的國際現實。早在阿拉斯加會談，大陸便有別以往，不但不再被動受美國壓制，並且直言「中國人不吃這一套」、「美國沒資格說，從實力的地位出發同中國談話」。剛剛落幕的天津會談，更是好整以暇，令美國一度嫌規格不夠，後又妥協於大陸副外長謝鋒與之「會談」，如今是誰更需要對方，已經是不言可喻。

當前美國實力衰退、自信喪失，在天津會談中已展露無疑。美國雖於會談之前，國務院先放話「將從實力的地位與中國溝通」，但當謝鋒列出要美國糾錯的兩份清單，緊接著大陸外長王毅清楚畫出三條底線，美國的回應不復昔日霸氣，而是謹慎保守地稱「追求與中國建立更深層的溝通管道」。台灣社會若不正視這一明顯的轉變，只沉醉在自我催眠的「大內宣」，那真是被賣了還幫忙數錢，斷送自己的未來。

大陸何以能有這樣的底氣？實力上升自然是最主要的原因。但大陸如何能有今日之成就？這就不得不歸功於中共堅持中國特色社會主義的道路。回首台灣在高舉「三民主義統一中國」的年代，也曾有舉世稱羨的經濟奇蹟，但隨後在美國操縱下走上所謂「民主化」，實為金權政治與「台獨」民粹，20餘年來深陷選秀般的選舉遊戲，終淪落到內鬥內耗的死胡同。如今美國為了與大陸談判，使勁要榨乾「台灣牌」的剩餘價值，台灣社會竟還以此為榮，更是完全喪失自我的奴性思維。

從坎貝爾到雪蔓，美國一而再、再而三地重申「不支持台獨」，始終不敢做到與台灣建交，足見美國打「台灣牌」是為了與大陸交易，在此戰略考量下，斷不能反為台灣與大陸正面衝突，導致整套布局前功盡棄。因此，當台灣一些人還自認是美國重要的「盟友」，我便想起當初國民黨政府還是美國的軍事同盟，結果說斷交就斷交，直到宣布前7小時才通知蔣經國前總統。那時我為鼓舞士氣，策畫「迎接自強年」運動，醒悟自立自強才是正道。40年過去，如今「嘴炮台獨」的草莓兵世代，竟迷信美國會為台灣流血犧牲，真是太天真。

隨著大陸底氣愈來愈足，處理台灣問題已不再是應付島內的藍綠政客，而是中美兩個大國的高手過招。對大陸而言，只要擺平了美國，處理台灣問題就如探囊取物。現在大陸對待美國的挑釁，時而以靜制動，保持戰略定力；時而又主動出擊，讓美國占不了便宜，只能慎重考慮向大陸畫定的原則妥協。現在王毅畫出的紅線，包括不得挑戰大陸制度，不得遏制大陸發展，不得侵犯中國主權，並且特別強調台灣問題是「重中之重」，相信一向信奉現實主義的美國，自會衡量自身實力與利弊得失，做出現實的抉擇。

美國前涉台官員卜睿哲說得一針見血，意即美國一邊不支持台獨，一邊煽動兩岸對立，這種兩面手法一旦操作失當，不但會損害美國利益，更會使中美陷入惡鬥，從而「誤傷台灣」。這段話生動表達了美國所要追求的戰略目標，就是通過戰略模糊維持台海「不統不獨」的現狀。但是，美國實力下降，對大陸飛速發展更加焦躁不安，致使其竟自己急著打破這種戰略模糊，最後僅僅是幫助美台政客造勢，卻還得到台灣一群蠢蛋支持。

其實台灣人一向務實，當美國有求於大陸，台灣與其等待被美國高價「出賣」，為何不直接與大陸協商「一國兩制台灣方案」？這本是大陸的善意，也是對台灣發展最有利的安排，但藍綠政客都只為了選舉操作，壓制了人民理性的思考。如今隨著中美大局進一步翻轉，相信會有愈來愈多台灣人想通，若能因此避免不必要的損耗，那就善莫大焉了！（作者為新黨前主席）