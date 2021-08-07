新北市三峽區盛產「蜜香紅茶」，每年都會舉行新北市蜜香紅茶評鑑，今年雖受疫情影響延期，但仍有270件茶樣參賽，三峽農會昨評出得獎名單，選出特等獎一件、頭等獎14件、金獎23件、銀獎31件。三峽農會指出，這次茶葉狀況普遍良好，滋味濃郁，完整呈現蜜香、花果香，整體茶品質皆提升。

三峽農會表示，新北市各茶區製作的蜜香紅茶，主要以小葉種茶樹所採摘的茶菁為製作原料，紅茶在每年5至9月製作，以不噴灑農業的方式管理，等待茶樹浮塵子「小綠葉蟬」吮吸茶嫩葉後，茶葉就會產生一連串的變化，經過各個製茶老師傅精心製作及烘培後，就可製出淡淡自然果香的蜜香紅茶，也藉此提高夏、秋季茶菁價格。

新北市蜜香紅茶評鑑參賽茶葉來自三峽、坪林、石碇、三芝、石碇、林口、汐止、深坑及石門等茶區，三峽農會邀請行政院農業委員會茶業改良場副場長邱垂豐及文山分場分場長蘇彥碩等茶業專家擔綱評審。

唯一特等獎由三峽在地經營超過百年的日盛製茶廠奪下，茶廠主人周平國是已獲得3屆特等獎，他表示，今年氣候算是非常好，紅茶蜜味相當足夠，小綠葉蟬都有充分吮吸茶嫩葉，最關鍵部分應該就是在製茶部分，要拿捏得宜，挑梗、去除不完整茶葉也需花大量心力。

三峽區農會總幹事張永巨表示，蜜香紅茶產量極少，不論熱飲或冷泡都風味佳，市場接受度也高，消費者購買時可以認明「新北好茶」比賽茶，茶葉絕對有安心安全的雙重保證，也歡迎民眾在產季期間至新北市各茶區品茗蜜香紅茶，用行動支持新北市在地茶農。