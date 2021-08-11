新北市三峽區民生街19巷民宅今凌晨發生火災，造成3死4重傷悲劇，其中42歲詹姓男子和10歲女兒、1歲兒子送院前都已身亡，另外34歲外籍看護、40歲周姓妻子、7歲兒子、42歲周女哥哥仍在搶救。詹姓姐弟學校老師得知消息後相當難過，學校主任表示，姐弟在校表現很棒，爸媽也熱心參與學校活動，得知消息後校長已去探望家屬，事後將對班上同學做心理輔導。
10歲詹姓小妹與7歲弟弟就讀三峽區某國小，學校主任表示，姊姊剛要從要從三年級升上四年級，弟弟則是要從一年級升二年級，兩人家庭狀況小康，但平日在校表現都很棒，作業表現都盡力完成，深受同學、老師愛戴，爸爸媽媽平時也會到學校參與活動，甚至會提供小點心、禮物給班上孩子。
校方透露，詹小妹的導師第一時間接獲消息相當難過，校長接獲消息時，也帶著各科室主任趕往亞東醫院、雙和醫院慰問家屬，同時啟動慰問及輔導機制，之後將由校內仁愛基金提供家屬急難救助，陪伴家屬度過難關。
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