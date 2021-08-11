新北市三峽區今（11日）凌晨1時許一處民宅發生火警，造成一家七口共3死4重傷，據了解，40歲的周姓女子是因父親逝世，才與丈夫、小孩一同返回娘家，怎麼也沒料到卻突逢巨變，不僅痛失丈夫、1歲兒子與10歲女兒之外，自己也傷重臥病在床。

回顧此起事件，新北市消防局於1日凌晨1時45分獲報，稱三峽區民生街一處華廈社區發生火警，於一樓處冒出黑煙，屋內有，42歲詹姓男子、40歲周姓女子，10歲長女、7歲長子、1歲兒子，以及周女兄長，34歲女看護等，共計7人。

警消獲報後，趕赴現場佈射水線灌救，於一樓客廳位置發現火焰竄出，並於1樓房間內分別救出4男3女送往三峽恩主公、土城長庚、亞東與雙和醫院，其中已有3人明顯死亡，分別為40歲詹姓男子、1歲兒子、10歲女兒，其餘4人因吸入過多濃煙，仍命危尚未脫險。

據透露，周女的兄長是因當兵而癱瘓，長年臥病在床，因而需要一名看護在側照顧，另外，周女的父親日前因罹癌逝世，周女才帶著丈夫與3名子女一同返家奔喪，孰料卻再次遇上一場無情大火，奪走3位家人。

家屬指出，近期家中長者近期過世，家屬也有在客廳擺放靈堂。現場警消透露，進入火場濃煙一片，有在客廳看到靈堂，但救援時僅能憑觸覺救災，起火點疑似在廚房和客廳間，不過詳細原因仍須調查。