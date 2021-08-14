新北市衛生局長陳潤秋表示新北今新增2例接種疫苗死亡案例。(陳慰慈攝)

新北市接種疫苗死亡案例，14日再添2人，新北市通報累積統計共124例，個案死因是否與疫苗有關將由中央「預防接種受害救濟審議小組」審議認定。

新北市衛生局表示，三峽區通報58歲男性，患糖尿病史及急性心肌梗塞，7月26日接種AZ，7月29日至8月6日現頭暈、食慾不振、嘔吐及口渴，8月7死亡。

汐止區通報72歲男性，身患多重慢性病 ，6月17日接種AZ，6月18至8月10日作息正常，8月11日至8月12日出現咳嗽，8月13日出現意識不清，緊急送醫不治死亡。