台北市日前宣布9月1日實體開學，並公布確診停課標準，針對接觸者部分，北市教育局表示，目前依照台北市SOP，接觸者要居家隔離，就要入住防疫旅館或居家檢疫所，12歲以下的小朋友須有1名陪同者入住，開學後如有一些案例發生，目前居家檢疫所是否足夠，將與衛生局做討論。

根據《兒少法》第51條規定，不得使6歲以下兒童或需要特別看護的兒童（12歲）及少年獨處，或由不適當的人代為照顧，因國小學童年齡約為6到12歲，若獨自居家隔離不符合法律規定。

北市教育局指出，如高中以下有班級出現確診者，該班除確診者，其餘學生將全數匡列居家隔離；除非可做到「1人1戶」，否則居隔者都需住進防疫旅館或集中檢疫所，12歲以下學童採「1大1小」、須由1名照顧者陪伴入住。

北市教育局表示，至於國、高中生，學生可選擇1人單獨入住防疫旅館或集中檢疫所，或由1名照顧者陪伴入住。