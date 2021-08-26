傳輝瑞/BNT疫苗9月初抵台，數量高達200萬劑，昨(25日) 中央流行疫情指揮中心證實，有一批上海復星代理的輝瑞/BNT將於8月底出廠，最快下月初抵台，並表示這批疫苗包裝印有復必泰標籤，原本要銷往他處，在積極爭取之下得來，將給9月即將開學12至18歲學生施打，也就是說，政府願意接受復必泰標籤，是為了讓快開學的學生能早日施打、早日安心。

國內目前有AZ、莫德納、高端三種廠牌疫苗，其中AZ目前開放預約接種年齡到38歲，高端則是20歲以上都可預約接種，讓20歲以下的學生族群成了疫苗孤兒，加上9月就要開學，許多家長、師生都擔心，學生沒疫苗保護，僅老師施打疫苗，若在學校上課爆發群聚感染怎麼辦。

就在學生沒疫苗可打之際，指揮中心表示，日前接獲台積電、永齡基金會告知，有另一批上海復星代理的BNT原廠疫苗，將於8月下旬出廠，許多國家都在積極爭取，基於BNT疫苗可以施打12至18歲的青少年學生族群，同時9月即將開學，只要這批疫苗能夠確認是原廠出貨，經過安全檢驗，願意爭取這批疫苗，只要疫苗早一天進來，學生就能早日施打，家長、老師、學生都可早一天安心。

指揮中心表示，這批疫苗外盒包裝印有復必泰的品名，瓶身上有復星醫藥等中文字樣，雖然與原約定的標示方式不同，但政府仍積極爭取這批可以提早到來的疫苗，且這批疫苗仍是原廠製造、包裝並直送台灣，只要品質安全無虞，就可以接受。

指揮官陳時中在昨天記者會上表示，公費疫苗第七輪提供AZ，第八輪會提供哪種疫苗，各種廠牌可能性都有，目前還不知道，並指出以防疫為考量，接受BNT疫苗印有「復必泰」字樣，但還要通過食藥署封緘檢驗才能開打。