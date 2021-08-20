金馬導演李行病逝 享耆壽91歲 11:332021/08/20 中時 江珮瑜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 金馬導演李行病逝，享耆壽91歲。（兩岸電影交流委員會提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 導演李行於8月19日晚間9時55分，因心肺衰竭病逝於台北，享耆壽91歲。 李行導演對華語電影貢獻卓著，電影代表作包括《養鴨人家》、《秋決》、《汪洋中的一條船》等經典無數，曾獲三座金馬獎最佳導演，更獲頒金馬獎終身成就獎等最高榮譽。2009年李行導演創辦了「兩岸電影展」，耄耋之年仍不忘電影使命，13年來帶著兩岸電影人來往交流，為兩岸電影合作奠下良好基石。 目前僅先設置簡易靈堂供親友致意，後續有關電影界治喪事宜另行公佈。 千葉真一染新冠肺炎逝享壽82歲 麟洋光榮回土銀 董座各頒獎金50萬元 #電影 #李行 #享耆壽 #91歲 #李行導演 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 林明溱會勘中寮 決搶修5道路 04:102021/08/20 地方新聞 詐騙集團誆檢察官辦案 婦200萬老本差點飛了 10:142021/08/20 社會 《金融股》第一金新南向據點 公股銀行之冠 10:522021/08/20 財經 18歲女護專生遭賓士車撞死 家屬發文求行車記錄器 12:362021/08/19 社會 港媒：李宇軒承認勾結外國勢力 揭黎智英策畫搞亂香港 13:312021/08/19 兩岸 租車行掩護販毒 旗下員工代運送毒品 18:432021/08/19 社會 公視美化李仙得 學者：價值錯亂 04:102021/08/20 政治要聞 迎祖父母節 市圖邀祖孫線上共學 04:102021/08/20 地方新聞 視察鄭州地鐵 李克強：突出城市裡子工程 04:102021/08/20 焦點新聞 太魯閣事故究責台鐵 追加起訴花蓮工程司 04:102021/08/20 社會新聞 回饋＋補貼破億 公股銀配合最用力 04:102021/08/20 焦點要聞 娛樂熱門新聞 53歲伊能靜無美顏濾鏡長怎樣？網一看全跪：秦昊熬成爹 - 娛樂 許藍方陷不倫戀神隱9天現身 預告解答「3性愛問題」 - 娛樂 F級小隻馬激短水手服掉出巨球 網暴動：風紀請抓我 - 華人星光 蕾菈豪吐「裡面沒穿」真實胸型曝光 畫面超有誠意 - 娛樂 金馬導演李行病逝 享耆壽91歲 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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