導演李行於8月19日晚間9時55分，因心肺衰竭病逝於台北，享耆壽91歲。

李行導演對華語電影貢獻卓著，電影代表作包括《養鴨人家》、《秋決》、《汪洋中的一條船》等經典無數，曾獲三座金馬獎最佳導演，更獲頒金馬獎終身成就獎等最高榮譽。2009年李行導演創辦了「兩岸電影展」，耄耋之年仍不忘電影使命，13年來帶著兩岸電影人來往交流，為兩岸電影合作奠下良好基石。

目前僅先設置簡易靈堂供親友致意，後續有關電影界治喪事宜另行公佈。