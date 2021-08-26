金馬導演楊力州最新紀錄片作品《愛別離苦》將在年底上映，該片以一條不存在的街為索驥，開展一幅幅「女·子」故事。本片在2020年金馬影展舉辦世界首映曾獲觀眾票選前三名，不同於楊力州導演以往的紀錄片，《愛別離苦》是他首度紀錄「全女性」、也是靈魂深處「最女人」的作品。

《愛別離苦》源起於楊力州導演自2019年三月開始到處駐村，其中來到桃園龍潭的「菱潭街」，是一個google maps無法找到的街，雖然不存在於地圖上，卻散發魔幻般的魅力，吸引楊力州開始在這條街記錄此處生活著的人，待了三個月後，他說：「原來我們都需要在最迷茫的時候，可以有一個地方把妳接住。」也開啟了拍攝這條無名街道默默生活的女性面貌。

《愛別離苦》顯影一道道深邃情感，呈現出各種堅毅的女性自我。一條街，六位女子，六個故事，從背負家族而支離破碎命運的女子、獨立書店的女同志伴侶、被過往傷害困住的菜攤老闆娘、在洗衣店打工的鋼琴老師、與兒子被迫分離的年輕媽媽、以及即將居家生產的創作歌手，她們在滿身傷痕之後，不約而同的來到這條街。

楊力州導演以溫柔的眼光包覆著眾人的過往傷痕，銀幕上的淚痕，閃爍著人性的溫暖微光，潸然之餘才深刻體會，楊力州說「《愛別離苦》中任何一位女性所遭遇的任何一個挫折，都足以把我打垮！我何其有幸，在心靈困頓的此刻與她們一起走過及體悟，苦難的人生很平常，愛與苦原是分不開的。」