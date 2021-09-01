F-35隱形戰機

美國眾議院軍事委員會主席史密斯（Adam Smith）8月31日說，近幾年來飛彈技術升級，使F-35戰機的生存力不如預期。而他正致力推動，要對較小型的無人平台增加投資。

不過，據《空軍雜誌》（Air Force Magazine）報導，史密斯在華府智庫布魯金斯學會（Brookings Institution）舉辦的線上論壇中也強調，F-35還是比F-16等其他戰機擁有更高的生存力。儘管如此，他仍指出，自從美國開始打造F-35以來，飛彈技術突飛猛進，有些環境F-35仍不得其門而入。

而打造F-35的洛克希德馬丁（Lockheed Martin）說，它是「世上最致命，生存力最強，網路連結最廣的噴射戰機」。美國空軍打算採購1763架，而這將使F-35成為他們麾下最大的機隊。

另一方面，史密斯毫不掩飾對F-35專案的不滿，它3月時說它是「無底洞」，6月時又痛批高昂的維持成本。他對F-35的多數批評都集中在維持成本問題上，而8月31日又舊調重彈。

到2021年5月7日為止，美國空軍約有283架F-35，但已要求在2022年的會計年度預算中，再添購48架。而最後究竟會買多少架，要看2025年會計年度的維持費用成本超出1架每年的目標410萬美元（約1.1億台幣）多寡而定。

而F-35在生存力上所面對的，則是不同的挑戰。以往美國空軍說，F-35「在充滿競爭的環境下表現得很好」，但目標卻是要更上一層樓，表現得「出類拔萃」。史密斯說，F-35在這種具有高度威脅的環境下，體積實在太大，要想完全不被發現是不可能的。因此，他主張在更有生存力的平台，而在許多狀況下，這些大都是無人平台，投入更多資金。