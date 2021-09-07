《國防新聞》（Defense News）7日報導，美國空軍空戰司令部（ACC）司令凱利（Mark Kelly）上將在受訪時，強調F-22匿蹤戰機後繼者「下一代空中優勢」（Next-Generation Air Dominance NGAD）系統的重要性，但也承認該計畫目前面臨保密、成本和新冠肺炎（COVID-19）疫情等問題。

凱利先前在接受《國防新聞》訪問時強調，NGAD計畫須獲得充足的資金，並按照計畫時程穩步進行，因為美國正面臨繼俄羅斯之後的「新對手」，須進一步加強在亞太多重頻譜（multispectral）環境中的長程辨向、武器投射與有效執行任務等能力；而這類新興的威脅環境，已與F-15、F-22等戰機的原始設計目的有頗大差別，需要以最新的平台因應。

不過凱利也承認，NGAD計畫目前面臨「3C」挑戰，分別是機密區分（classification）、成本（cost）和新冠肺炎（COVID-19）。因為新戰機武器、感測器與其他系統的高度保密性質，使相關議題很難進行公開討論，但只有在公眾對計畫的需求和能力有足夠理解時，其才能被有效推動；且在新冠肺炎疫情影響下，重要人員很難有機會實際會面，也可能導致計畫遭遇延宕；而關於成本，凱利指出該計畫雖然不便宜，但「絕對比輸掉戰爭便宜」。

美國空軍部負責武獲、科技和後勤事務的助理部長羅柏（William Roper）2020年9月曾透露，NGAD的全尺寸驗證機已開始進行試飛，顯示該計畫的進度比外界想像要快上許多；美國空軍參謀長布朗（Charles Brown Jr.）上將今年6月則表示，NGAD將擁有部分對地攻擊能力，並具備較F-22更高的武器酬載量和航程，以因應印太區域的長距離作戰需求。