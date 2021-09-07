中華信評最新報告指出，在強勁出口需求的帶動下，未來一年台灣企業的信用結構實力進一步提升。由於疫苗接種計劃對已開發市場的需求復甦帶來了正面的影響，台灣大型企業的獲利能力與現金流量將維持在接近目前新高的水準，並持續至2022年上半年。

中華信評分析師許智清表示，今年前50大企業的信用結構自從在 2020年檢視以來略微增強，因為遠距辦公與學習推動了對台灣企業所擅長的電子產品的強勁需求，因疫情引起的消費變化亦帶動了電子商務與其他業務的成長。同時，過去一年，台灣相對強的病毒防堵措施亦使製造業與營建業活動免於嚴重中斷，同時維持國內需求。

這份報告特別指出，美國與中國在科技方面的戰略對抗，為台灣半導體與科技硬體公司提供了意料之外的順風形勢。不過，更具傳染力的新冠肺炎變異株持續帶來的風險，以及半導體公司在2021 年至2022年積極擴增產能後產量增加的情況，均可能會迅速扭轉目前有利的經營環境。全球生產線與物流所面臨的嚴重瓶頸，以及關鍵原物料與零組件供應短缺的情勢，可能會在進入2022年之後帶來一些阻力。