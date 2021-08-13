消防署再次呼籲，家用電一定要注意「5不1沒有」，一定要加裝住警器。（消防署提供）

消防署再次呼籲，家用電一定要注意「5不1沒有」，一定要加裝住警器。（消防署提供）

新北市三峽8月11日住宅火災釀成3死4重傷，依據消防署統計，近3年平均每天發生17件住宅火災，等同於約85分鐘發生1件。消防署再次呼籲，家用電一定要注意「5不1沒有」，一定要加裝住警器，同時居家裝潢要使用耐燃材料，並預留2個以上逃生出口，以降低起火風險迅速發覺與逃生。

消防署統計，2018至2020年間住宅火災合計發生1萬8046件，占建築物火災數75.9％；造成313人死亡，占建築物火災人員死亡數80.3％。

消防署分析，住宅火災主要有「香菸、烹煮、電氣設備等使用頻繁，易因人為疏失導致火災發生」、「居家放置多量的家具、衣服、寢具等可燃性物品，造成快速延燒」、「高齡者、行動不便者、小孩等避難弱者，無法避難或避難緩慢」及「睡眠時不易發現火災，致逃生不及」之危害因素。

消防署表示，可透過平時的使用習慣、避免堆積可燃物、留設通道與出口、以及裝設住警器與滅火器，將火災消弭於無形，提醒在繁忙的工作之餘，營造不易起火及易於逃生的居家環境，至關重要。

民眾居家使用電氣一定要謹記「5不1沒有」，用電不超過負載、電線不綑綁折損、插頭不潮濕污損、電源插座不長插、電器周圍不放可燃物及沒有商品安全標章的電器不買不用。另外，爐火烹煮應要「人離火熄」，不要再認為小憩片刻或短暫離開沒關係。養成良好生活習慣，不要火神讓我們再流淚了。

在住家裝設住警器，可以提早偵知火災發出警報聲響，及早通知逃生或應變；這幾年來各地方消防機關大力推廣下，有許多成功案例。住警器安裝簡單、單價低，在一般賣場、通路都可買到及自己安裝，消防署特別提醒在臥室、客廳、走道、樓梯都要裝住警器，才不會有聽不到的情形發生。

消防署強調，火場無情，學習火災知識及應變技巧，平時謹記逃生避難原則，才能保障自身生命與財產。詳細的防火安全逃生知識及應變技巧，歡迎到內政部消防署消防防災館瀏覽與學習，遠離火災危害。