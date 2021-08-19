新北市刑大、新莊分局至新莊五權一路查緝毒品。（翻攝畫面）

新北市刑大、新莊分局至新莊五權一路查緝毒品。（翻攝畫面）

新北市刑大偵一隊、新莊警分局共組專案小組偵辦販毒案件，今（19）日下午6時許，警方持搜索票前往新莊區五權一路12巷口先行逮捕43歲主嫌廖姓男子，並在其身上起獲安非他命500公克，隨即帶同主嫌上樓準備開門搜索時，房內4名男子為怕遭逮捕，從後陽台跳下遮雨棚著地，其中2人不慎摔斷腿、1人手指骨折，經送醫治療均無大礙，目前派員戒護中。警方在屋內查扣少量海洛因、安非他命等毒品，共帶回7人偵辦。