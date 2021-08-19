新北警緝毒4嫌跳樓逃逸 2人斷腿1人斷指 21:402021/08/19 中時 王揚傑 、 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市刑大、新莊分局至新莊五權一路查緝毒品。（翻攝畫面） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市刑大、新莊分局至新莊五權一路查緝毒品。（翻攝畫面） 新北市刑大、新莊分局至新莊五權一路查緝毒品。（翻攝畫面） 新北市刑大偵一隊、新莊警分局共組專案小組偵辦販毒案件，今（19）日下午6時許，警方持搜索票前往新莊區五權一路12巷口先行逮捕43歲主嫌廖姓男子，並在其身上起獲安非他命500公克，隨即帶同主嫌上樓準備開門搜索時，房內4名男子為怕遭逮捕，從後陽台跳下遮雨棚著地，其中2人不慎摔斷腿、1人手指骨折，經送醫治療均無大礙，目前派員戒護中。警方在屋內查扣少量海洛因、安非他命等毒品，共帶回7人偵辦。 台電群聚恐擴大 400人快篩 今增1陽性 疫苗涵蓋率逼近4成 新增2人接種AZ後死亡 #安非他命 #2人 #1人 #偵辦 #主嫌 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 天兵媽咖哩「多加1味」慘害2幼子腹痛身亡 15:162021/08/19 搜奇 中壢葬儀社清晨冒大火 父抱女衝頂樓4人安全脫困 10:402021/08/19 社會 「松山之亂」逮10人只起訴1人 今判賠8千元＋1台螢幕和解 12:452021/08/19 社會 新北確診＋2 花蓮親友團＋1染疫 04:102021/08/19 地方新聞 租車行掩護販毒 旗下員工代運送毒品 18:432021/08/19 社會 台灣鯛科技漁民 3人管理22池 04:102021/08/19 地方新聞 無辜女被指偷竊 男女惡煞圖釘釘頭、鐵夾私處性侵 二審判更重 16:282021/08/19 社會 無業男借錢不成殺友分屍棄愛河 主嫌二審仍判無期 09:132021/08/19 社會 中職選秀 桃市7人入選創新高 04:102021/08/19 地方新聞 不拋下任何人 拜登：美軍將留到所有美國人撤出 09:142021/08/19 國際 妻每晚拖行李外宿 人夫求和被酸「又老又醜」反擊了 10:052021/08/19 社會 社會熱門新聞 中天新聞提告抗罰 北院不准調閱NCC會議紀錄遭狠打臉 - 社會 獨家》鴨肉店少東「毛齊哥」辱嗆女外送員破查某 一審判決出爐 - 社會 市民、建國高架道啟動AI執法 開路肩跨雙白線全都錄 - 社會 宣傳車廣播「岡山吳奇隆30大壽」 沿街放送頭像網看傻 - 社會 恐怖改裝！路上驚見機車「車牌插2根凶器」 民眾怒喊：抓起來 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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