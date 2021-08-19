台中市政府投資障礙排除有成，在地指標大廠喬山科技、源潤豐、韋僑科技與日堡精密，進度大躍進，可望促進投資額逾30億元，增加近300人就業。經發局長張峯源表示，為協助廠商投資加速落地，自去年起已召開15次投資障礙排除協調會議，共協助41家廠商，促成近410億元投資，透過事前廠勘、後續跨局處協調，緊密檢討專案推動狀況，讓廠商更安心，加碼投資台中更有信心。

經發局說明，此次成功投資障礙排除廠商共計4家，其中，全球第二大健身器材製造商喬山科技，受疫情影響帶動健身器材需求攀升，規劃投資9億元擴增產能，因擴建計畫涉及水土保持審查、回饋代金繳納與工廠變更登記等各項行政程序，涉及單位多且法規複雜，經發局快速建立單一窗口，跨局處溝通協調，已於今年7月順利取得新廠及員工宿舍建築執照，預計增加100個就業機會。

另外，國內大型鑄造廠領導品牌源潤豐，投入近6億元規劃以毗鄰非都市計畫用地方式擴廠，因產業別認定涉及環評時程冗長，經邀集環保局現場釐清送審文件與環評流程後，廠商改以自辦產業園區方式進行後續擴廠，後續又因興辦事業計畫中規劃為交通用地部分，存有都市計畫土地捐贈公有地法規認定問題，經再次邀集都發局及廠商研商後，現計劃書已順利送審經濟部，有望增加近百個就業機會。

經發局提到，國際無線射頻識別(RFID)詢答器先驅廠商韋僑科技，因企業擴張迅速，廠房不敷使用，在現有土地無法擴張下，將新廠容積率由240%提升到285%，即樓高由6樓增加到8樓，以利公司可順利集中生產營運，透過市府積極協調，採變更內容對照表方式大幅簡化行政程序，目前已順利核定，成功提升容積擴大產能，預計增加逾60個就業機會。

門鎖五金製造大廠日堡精密，以創新應用材質開發全新「多晶矽晶圓電池極板」後業務量大增，既有行政辦公室及廠房空間不足，投資逾4億元進行毗鄰地擴廠計畫，因申請土地涉及都市計畫變更與囊底路退縮問題，經發局協調交通局、都發局，在歷次都市計畫委員會上協助溝通協調，今年7月25日已正式通過神岡地區都市計畫細部計畫用地變更，成功增加乙種工業區用地面積擴充廠能，有望增加約30個就業機會，董事長郭國輝特別感謝市府團隊，讓用地變更案順利加速投產。

張局長強調，投資障礙排除工作，小至加速行政流程，大到園區開發，都是招商引資的重要任務，市府除專案協助業者加速擴廠、建廠計劃外，在提升產業用地部分，目前已辦理產業園區面積約85公頃，規劃產業園區面積將近450公頃，另依據「產業創新條例」受理民間自辦產業園區案件達29件，其中4件已公告設置、6件已送可行性規劃報告、19件已辦理基地勘選，盼能藉由園區開發有效解決業者用地需求。

經發局補充，自市長盧秀燕上任以來，截至今年7月30日，台中總投資額約7671億元，其中經濟部公布「投資台灣三大方案」，台中投資金額達2237億元，共吸引199家投資，投資家數穩坐六都第一，占全台投資額將近五分之一，預計將創造1萬6799個就業機會，市府將持續與產業攜手合作，建構優良投資環境，齊心協力拚經濟。