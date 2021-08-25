中央流行疫情指揮中心宣布，全國二級警戒延長至9月6日，台中市公園綠地採「階段式開放」，即日起開放座椅、公廁及運動場域，包括籃球、足球、棒壘球、羽球、溜冰、網球、滑板等，在可落實防疫措施下有條件開放使用，而涼亭、兒童遊戲場及體健設施則暫停開放，市府將持續滾動檢討評估。

建設局長陳大田表示，為使民眾慢慢回歸原有生活，市府適度開放公園內座椅、公廁及運動場域，並受理公園綠地室外300人、室內80人活動申請，若超額者需檢具防疫計畫書，同時開放公園、園道及綠地（含草悟道）街頭藝人申請，高美濕地遊客服務中心（含餐飲）、中央公園遊客服務中心（含便利商店及遊客服務）也均開放。

目前公園綠地附設的兒童遊戲場、體健設施及涼亭仍暫停開放，為避免接觸傳染風險，請民眾勿進入使用，違反者將依《傳染病防治法》規定，處6萬元以上、30萬元以下罰鍰；未佩戴口罩者則依同法規定，處3千元以上、1萬5千元以下罰鍰。

市府有條件開放部分場域，請民眾於公園休憩時遵守相關防疫規定，勤洗手、外出佩戴口罩，市府將持續觀察疫情狀況，並參考中央最新規定滾動調整。