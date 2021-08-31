曾文之眼遊客服務中心於2001年完工啟用，是以「眼睛」的造型為靈感。(南水局提供／劉秀芬台南傳真)

疫情期間偽出國，不妨造訪台南曾文水庫的遊客服務中心，外型酷似拜帆船飯店的曾文之眼，是熱門拍照打卡點，遊客服務中心還是重要的環境教育的場所，每年吸引超過3000人次來上課，至今已累計超過2萬人次，因疫情趨緩，曾文水庫環境教育已經再度開放報名。

曾文之眼遊客服務中心於2001年完工啟用，是以「眼睛」的造型為靈感，利用玻璃帷幕的方式，將周圍青山綠水的景色映入建築物本身，打造出虛實交構的特殊景象。

遊客中心周邊的生態環境豐富，吸引許多鳥類在此駐足棲息，水利署南區水資源局為了傳遞水資源保育及豐富的自然生態訊息給大眾，於2012年通過行政院環保署環境教育設施場所認證，成為水利署轄下機關及台南地區第一個通過環境教育認證的場所。

南水局表示，目前開放7套環境教育課程給予民眾申請，並且由專業的南水局工程司及退休教授、老師組成的環境教育教師團隊來授課，是國內少見的優質水資源環境教育基地。

造型特殊的曾文之眼遊客服務中心，除了是環教場域，還提供遊客服務、簡單餐飲及展覽空間，在特定的拍攝角度，能夠拍出如同杜拜帆船飯店一般的影像，有別於真實的帆船飯店，曾文之眼遊客服務中心周邊環繞著濃密的樹林，像極了綠洲中的帆船飯店，更有一番風情。