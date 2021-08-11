新北市三峽區民生街19巷7弄6層樓民宅一樓，今凌晨1點許發生火警，一家七口3死4重傷，其中周姓女屋主上周才經歷父親離世打擊，這次火災又帶走詹姓丈夫和10歲女兒、1歲兒子，家屬第一時間趕到現場錯愕難過，由於周女和7歲兒子、周女哥哥仍在醫院搶救中，家屬也緊急到醫院，盼幫他們集氣。

警消人員指出，罹難的3人為42歲詹姓男子、10歲女兒、1歲兒子，另外34歲外勞、40歲周姓妻子、7歲兒子、42歲周姓男子（妻子哥哥）救出後，目前仍在加護病房搶救。

由於周女的2個妹妹住在三峽，火警發生當下就立刻趕到現場，看到昏迷家人被警消抬出相當錯愕，家屬透露，周女父親上周才離世，母親也在安養中心休養，未料又遇火劫，帶走周女丈夫、2個小孩，實在難以接受。

據了解，周女為全職家庭主婦，平時在家中帶小孩，經常會在臉書分享3個孩子的生活照，就連長期臥床的哥哥也在合照中，一家人感情融洽，而周女也經常在臉書分享1歲兒子牙牙學語的影片，未料一場火警卻又帶走3位家人。

該社區住宅主委透露，一家人不常與鄰居互動，也常從後門進出，態度低調，火警發生當下，自己也趕緊拿滅火器滅火，但無奈濃煙、火勢太大，只能等警消救援，周邊鄰居得知此事後也相當難過意外，目前已與里長、公所等人討論後續喪葬事宜處理。