高雄市1名邱姓男子2018年12月初在左營高鐵站附近的公車站見1名年僅15歲的少女獨自等公車，趨前搭訕後，將少女帶回住處，聊天吃東西3小時後，即擁抱親吻少女，少女在無知情況下被奪去貞操，少女母親報警後，警方2天後找到少女，邱男事後被法官依妨害性自主罪判處共6個月有期徒刑；母女提出民事連帶賠償，法院判邱男賠少女15萬、少女母親獲賠8萬。

判決書指出，邱姓男子2018年12月3日在左營高鐵站附近的公車站搭訕15歲的少女，懵懂無知的少女和邱男聊天後，跟著回邱的住處，少女和邱男邊聊天邊吃東西約3小時後，邱男即擁抱親吻少女，和少女發生性關係，隔天晚間邱男又再度和少女發生性行為。

當晚少女母親發現女兒未返家報警，警方循線在12月5日找到少女，少女母親得知女兒已和邱男發生性關係，堅持提告，邱男事後被依妨害性自主罪移送。

少女母親認為女兒被奪去貞操，對邱男提出刑事附帶民事的損害賠償，母女倆分別求償30萬和20萬，邱男性侵少女刑事部分，法官認為少女尚未滿16歲，思慮未成熟，對其身心狀態造成傷害，且邱男在夜間將少女帶回住處並進而發生性交行為，非成年人應有的處事行徑。

法官酌邱男2次對14歲以上未滿16歲女子為性交罪，各處有期徒刑5個月，合併應執行有期徒刑6個月；少女及其母親提出民事求償部分，由於邱男自稱從事自由業，月薪僅1萬至1萬5000元，法官認為邱男侵害未滿16歲少女的貞操權及性自主權，也侵害少女母親的親權權益，依據兩造身分、經濟和地位，今年7月底判處邱男須賠償少女15萬元、賠少女母親8萬元。