美國日前發生一起離譜槍擊案，一名男子被妻子告知家裡有人闖入，便拿著槍仔細搜尋每個房間角落，沒想到竟遭「入侵者」開槍射傷，而經過警方調查才發現，入侵者竟然是妻子偷帶回家的外遇對象。

根據外國媒體的綜合報導，一名來自美國阿拉巴馬州的男子法蘭克（Frank Reeves），本月15日晚間被妻子崔西（Tracy Reeves）告知，家裡疑似有外人入侵，讓他趕緊拿著槍自保，並在家裡搜尋可疑人士，但當他打開其中一間房間時，卻遭到入侵者開槍射傷，法蘭克也立刻反擊射中對方的手肘及小腿，嚇壞附近鄰居趕緊報警。

警方到場後先將2人緊急送往醫院救治，所幸都沒有生命危險，崔西也並無大礙。但經過警方的調查才發現，原來入侵者麥可（Michael Amacker）是崔西的外遇對象，兩人的地下戀情已藏了1年沒被發現，崔西近日卻將「小王」麥克大剌剌的帶回家中藏匿，還不時替麥可送水及食物。

麥可為了不被發現，則是在窩藏的房間中擺滿了裝尿液的瓶子，避免走出房門上廁所。而事發當時，崔西與麥可正在吸食毒品，藥效發作後才做出這一連串的瘋狂舉動，讓當地警方相當傻眼，直呼從警30年來第一次遇到這麼誇張的事情。

最後，警方以持有槍械、持有管制藥物、謀殺未遂等罪名，在麥可出院後直接將他拘留在警局，崔西則是同樣以持有毒品相關罪名遭到警方逮捕。★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！