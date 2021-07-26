防疫警戒降至二級，全台百貨自27日起恢復正常營業時間自上午11時開門，至於閉店時間各店不一；而為刺激降級後新買氣，除了餐廳美食街跟進各地方政府規定開放，並以實聯制、座位數減半、隔板因應外，線下全館與線上同步促銷。

新光三越、遠百等因應政府27日起降為「二級警戒」，全台貨營業時間同步調整，恢復正常營業時間；新光三越送會員酬賓券促銷進入倒數階段，估可望在降級後衝出新一波好業績，目前線上包括精品化妝品等均有倍數增長。

京站時尚廣場配合雙北政府規範，百貨內美食街、餐廳不開放內用，但因應降級為提供商圈周遭上班族外帶用餐多元及便利性，台北店、雙連爵士廣場、小碧潭店營業時間調整為上午11時起營業，晚間仍維持20時30分閉店，並持續鼓勵使用「QQ飛食QQ快取」外帶外送平台服務。

Global Mall自27日亦同步調整營業時間，全台六店調整為上午11:30開店至晚上20:30閉店、屏東市則恢復原營業時間，同時也持續升級增設多樣化的消毒設備，包括員工出入口設置「人臉辨識溫測裝置」，更快速測溫及便於記錄管理所有員工之體溫。