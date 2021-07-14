微解封第2日，你出門了嗎？對於採買規則是否熟悉了呢？許多阿嬤和媽媽最愛的傳統市場，還有什麼規定必須遵守呢？懶人包一次整理。

全國三級警戒以來，傳統市場沒有遭強制停業，現在微解封想進傳統市場採買仍有幾項規定要注意：

1.禁止試吃

2.禁止邊走邊吃

3.禁止飲食

4.熟食攤需專設遮罩或隔板

雖然中央流行疫情指揮中心表示可內用，桌椅設置隔板並採梅花座，桌與桌之間要保持1.5公尺。不過，目前全台地方政府除了澎湖外，宣布為防堵疫情，仍禁止內用。

另外，民眾進入市場持續要落實實聯制、強制戴口罩。市場管委會在出入口也須有人流管制、人車分流，必要時禁止馬路中間擺攤或採其他營業降載方式，並建議各攤位以立牌、貼膠條等方式限制排隊人數、保持社交距離，且限制消費時間。

除了到傳統市場要注意以上事項，指揮中心也對市場攤商造冊管理，萬一有攤商確診，該攤商周遭的九宮格範圍的攤商須依指示配合疫調、停業，在進行全區消毒。同時，市場將降載最大容留人數75%，出現群聚事件將降載最大容留人數至50%、攤商營業數降至75%。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，疫情三級警戒微解封，不少企業刊載求才，月薪4萬的職缺，以期待重振經濟，建議求職者可趁此時檢視自己，客制化履歷，拓展未來職涯。另外仍實施分流的企業也可參考1111研發多年的「1HR人資管理系統」，協助人資暫度難關應急，歡迎有需求的國內各家企業致電洽詢。