身處疫情滾動時代，就算是護國神山等科技大廠也沒有放棄持續爭搶人才。現在政府端出牛肉補助待業青年，由勞動部、經濟部共同攜手，推出「產業新尖兵計畫」，給予學費補助，希望吸引15至29歲待業青年（含應屆畢業生）踴躍報名。只要參加相關訓練課程，訓練費補助最高可達6位數，並提供參訓學員每月學習獎勵金。

1111進修網經理林頌恩表示，根據1111人力銀行「新鮮人就業追蹤調查」，畢業生待業時間平均為43天，就算是受疫情衝擊，超前部署者仍在多數。但找工作難度，經新鮮人自評，無法勝任/不滿意工作內容達19.5%，而學與用之間的落差，歷經改朝換代卻仍然存在，與其繼續待業或轉行不如身體力行，成為新尖兵，鍛煉技藝，成就自我。

為服務所有符合參訓資格的青年，提升職場職能力，1111進修網搜羅全台新尖兵課程，從國際行銷、媒體空拍、電商、智慧物流等，種類多樣的課程，開發多項技藝，讓搶當新尖兵的各位選好看滿，為職場存亡戰打下第1劑生存疫苗。這也是想站穩職場C位，成為產業新尖兵的有志青年，步入職場前登錄解鎖的第1道關卡。

趁現在點入進修網搜尋新尖兵課程，加入「產業新尖兵計畫」充實你的技能、拿下獎勵金。用你的決心與企圖心，為你的職場C位再進擊吧。

另外，據1111人力銀行調查顯示，因疫情打亂企業布局，且對上班族的工作也產生諸多影響，其中以被減薪、減班、無薪假24.5%居冠。在疫情尚未解封前，找工作仍困難，1111人力銀行特闢防疫在家工作職缺機會以及集結全台各地計時工作的1111「兼差打工」，協助求職者有效且快速地媒合各產業需求，找到適合自身的工作，一同度過疫情難關。