本土新冠肺炎疫情衝擊，國內就業市場機會萎縮，讓高達18萬應屆畢業生「畢業即失業」，行政院4.0方案，雖給予青年就業獎勵計畫，持續受僱於同一雇主滿180日，給予3萬元補助，但立法院法制局認為，疫情衝擊下，很多企業根本沒釋出職缺，因此應加發尋職津貼，並創造短期工作機會，協助青年度過難關。

立院法制局最新報告指出，今年約有27萬應屆畢業生，其中87.3％想找工作，但僅有19.6％找到工作，亦即有18萬應屆畢業生「畢業即失業」；而今年初次尋職者，平均尋職期間高達半年，社會新鮮人在沒有援助下，平均只能支撐2個月待業期間，另外4個月生活將陷入困頓，甚至有39.6％的人，完全處於零存款的窘境 。

另外，根據求職網站調查，今年企業平均面試17位新鮮人，才有機會錄取一位合適的人才，換算下來，錄取率不到6％。此外，有89.8％新鮮人，在待業期間有焦慮症狀，創下3年來新高，顯見疫情對求職造成的影響，深埋畢業生心底。

對此，法制局報告建議，政府雖有提供鼓勵畢業生找工作的就業獎勵，問題是疫情當下，很多企業根本沒釋出職缺，政府不應忽視更多求職弱勢學生的就業困境，主管機關除對已就職畢業生，給予就業獎勵外，對於尚在待業的青年也應提供尋職津貼，協助待業青年渡過難關。

該報告也提到，社會新鮮人與已有工作資歷的失業勞工相較更顯弱勢，疫情之下許多產業暫緩擴張計畫，導致勞動市場職缺減少，政府宜加強創造短期工作機會，讓初入社會職場新鮮人「先求有，再求好」，累積一些工作經驗，並適應職場環境，有助於將來轉換工作跑道。