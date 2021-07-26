疫情未平息，百業蕭條，行政院研擬再度發放振興券，國民黨立院黨團今天召開記者會，呼籲政府直接普發1萬元現金給人民，對於受疫情影響無法找工作的待業青年，也應儘速發放待職津貼，以協助度過生活困境。

國民黨團今天上午召開「隻手遮天護航高端，食藥署淪高端門神？」線上記者會，對於全國商業總會主席賴正鎰呼籲政府至少每人發放5000元消費券，最好9月1日就能上路，媒體詢問國民黨團意見。

黨團總召費鴻泰表示，國民黨仍希望普發全民現金1萬元，一來直接進到戶頭，免除接觸染疫，相對於消費券使用上也更方便，二來可以省下製作消費券逾4％的行政成本，只為了抱蘇貞昌決策的大腿，造成不必要的浪費，包括香港、新加坡、日本等各國都已發放現金，相信他們的決策者不會比蘇揆要差。

此外，立法院法制局近日提出報告，建議就業獎勵與尋職津貼雙管齊下，主管機關除了給予就業獎勵外，對於尚在待業的青年也應提供尋職津貼，協助渡過難關。

國民黨團書記長鄭麗文表示，她在這波疫苗爆發之初就曾提案，強調疫情將讓尋職青年求職困難，加上企業爆發倒閉潮，要求讓3個月內找不到工作的青年，發給3萬元待職津貼。

但她說，勞動部給予的回應卻說要提供職業訓練，鄭麗文強調，這些青年並非職場技能不足也不是偷懶不去找工作，而是因為疫情無工作可做，只能被迫宅在家，這些人很多必須工作才能補貼家用，政府的說法不僅無法對症下藥，更是不食人間煙火，無法去理解為何只有普發現金才能提供這些人及時雨。

鄭麗文也再度呼籲，對於全民應儘速普發現金，對於因新冠肺炎疫情而無法找工作的待業青年，也應發給相應的待職津貼和生活費，以協助他們度過困境。