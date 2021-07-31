雲林縣議會國民黨團召集人林建鴻（左三）表示，2個月以來在麥寮鄉看到很多工人放無薪假，窮苦的人真的很多，國民黨員的目標是均富社會，只能夠盡量去幫助困難的人，就會有一個正能量，國民黨要服務人民的機會還是很多。（周麗蘭攝）

弱勢家庭的生活、社福慈善團體的經營受到疫情極大衝擊，國民黨雲林縣黨部將陸續致贈物資給愛心團體及邊緣戶2000戶，今（31日）先贈220戶，由各鄉鎮陣勢婦女會志工代轉，縣黨部主委許宇甄表示，此舉是拋磚引玉，讓愛持續加溫。

國民黨雲林縣黨部把募得的善款陸續採購米、食用油、醬油、泡麵組、麵筋罐、餅乾、洗衣精、防疫包等生活用品，分10梯次發送給縣內2000多個經濟艱困的邊緣戶家庭。

今天出席在國民黨雲林縣黨部捐贈活動的有縣長張麗善、縣議員林建鴻、廖偉晴、賴淑娞、李明哲、斗六市長林聖爵。

雲林縣議會國民黨團召集人林建鴻表示，2個月以來在麥寮鄉看到很多工人放無薪假，窮苦的人真的很多，希望大家能夠將心比心，有錢出錢有力出力，像最近麥寮鄉有一名孤女待援，集合社會大眾的愛心，讓她能繼續安心上學就是最好例子。

他說，民進黨政府把台灣經濟弄得貧困，勞工、基層民眾成了最被壓榨的對象，國民黨員的目標是均富社會，只能夠盡量去幫助困難的人，就會有一個正能量，國民黨要服務人民的機會還是很多。

主委許宇甄表示，本次物資由雲林縣各鄉鎮市黨部、議會國民黨團、黨籍民代、雲林縣20全黨代表聯誼會、雲林縣民眾服務社、雲林縣婦女會、雲林縣青年發展協會、雲林縣青工總會、雲林縣卓越青工會等社團共同集資捐贈，期待拋磚引玉讓愛持續加溫。

縣長張麗善表示，中央8400億元的紓困方案如果沒有勞保、固定僱主、沒有稅籍，很難拿到政紓困補助，普發1萬元紓困金是最實在的辦法。