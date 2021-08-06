台北市長柯文哲創立的台灣民眾黨，成立至今滿兩周年，身兼民眾黨主席的柯文哲今發表短講表示，過去很多人嘲笑我們是4%黨，但我們是從零開始，過去一年成長到10％左右的支持度，未來我們會更加努力，因為民眾黨是因為理念認同而結合，比起其他政黨透過利益分配還來得長久。

民眾黨今中午舉行創黨兩周年記者會，柯文哲致詞時表示，兩年前的今天，台灣民眾黨正式成立，隨即投入2020年大選，感謝158萬張選票的支持，我們成功進軍國會。去年8月2日，感謝超過5千名黨員的相挺，我們成功召開黨員大會，完成了外界認為不可能的任務。

柯文哲表示，過去一年，民眾黨立法委員的問政表現，從萊豬進口、「3＋11」、到國產疫苗等議題，都能在藍綠之外，以理性、務實、科學，走出一條中道的道路，也受到外界好評。我們要更堅持理念、勇敢的為政策辯護，才能爭取更多人的認同。

柯文哲提到過去一年，民眾黨在全台灣建立16個地方黨部、22個服務處，越來越多人願意跟我們站在一起改造台灣。各地方的民眾黨夥伴，是反映民意的最前線，除了謝謝他們的支持，我們也因此更貼近各地的民意。

柯文哲也批評，目前政媒合一的政治現況，以國家機器打擊反對者，讓很多過去綠營的老前輩都感嘆，打倒國民黨的威權統治，卻換來另一種型態的威權，這不是我們要的，讓新的政黨、新的主張、新的價值，取代這些舊的政治文化，讓台灣有一個新的未來。

柯文哲強調，民眾黨的任務，就是建立共融社會，完善國家治理，「台灣」不應該是任何政黨綁架人民、煽動對立的代名詞，只有揮別舊時代，才有機會「起造新台灣」。

民眾黨慶祝創黨兩周年，即日起展開「加入民眾黨，起造新台灣」活動，號召各多民眾、新血加入民眾黨。