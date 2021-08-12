台灣在第五輪接種結束後，將面臨疫苗荒，但全台灣有397萬人仍在苦等第1劑莫德納，另有333萬人打了第1劑莫德納，苦等第2劑無著落，對此，民眾黨發言人楊寶楨直言，台灣想打莫德納的人民超過400萬人，但現面臨疫苗空窗期，政府卻鼓吹民眾去打高端，且之後是否能混打其他國際疫苗，政府講不清楚也說不明白，真的很荒謬。

楊寶楨昨（11日）在臉書發文表示，真的不懂政府開放人民登記預約疫苗「可自選」，到底是在幹嘛？讓民眾看得到吃不到，政府覺得開心嗎？不斷大內宣「輪到你就去打」，事實上就是沒那麼多疫苗，硬要打腫臉充胖子；只想打莫德納疫苗的鐵粉仍超過400萬人，政府要怎麼給交待？

對於指揮中心說現在至少有60萬劑高端疫苗可打，楊寶楨指出，但目前只鍾情於高端的只有約18萬人，佔比才約1.3%，意願明顯很低，接下來如果引發疫苗緩打潮怎麼辦？若打了高端疫苗後，之後還能混打AZ、莫德納、BNT或是其他國際疫苗嗎？政府一直支吾其詞，講不清楚也說不明白。

楊寶楨直言，現在面臨疫苗空窗期，就要鼓吹民眾去打高端疫苗，政府到底憑什麼要全民一起當白老鼠？執政黨政府一直幫高端疫苗護航、背書、宣傳，但自家官員卻幾乎是把國際疫苗兩劑打好打滿，好意思臉不紅氣不喘地鼓勵民眾把手臂獻給高端疫苗？這個政府真的很荒謬。