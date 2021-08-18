國產高端疫苗35歲以上預約施打今截止，中央指揮中心又宣布擴大開放20至35歲預約。對此，新北市副市長劉和然回應「疫苗施打是有自願性的」，要給年輕人至少2種以上選擇，不要讓7、8年級生像韭菜一樣，一直被收割，但卻沒有真正被照顧到。

劉和然表示，新北目前高端疫苗配發量是15萬6048劑，雖然新北一天可以打5.8萬，但配合接種站、診所醫院做調整，預計在8月23、24、27、28日開放施打，截至今天中午已有7萬2494人預約，登記百分比是46％，指揮中心今日宣布開放20至35歲預約接種，轄內約有5萬5115人，疫苗施打量也絕對足夠。

劉和然說，現階段國人最期待的是疫苗施打，拜託中央要放在心上，市長侯友宜不斷強調「照步來」，長者有長者的打法、年輕人有年輕人的特色，年輕人可以求好求穩施打，不過7、8年級和部分6年級生在上一波預約第4輪疫苗時皆無法施打，擔心自己只有一種選擇，因此市府也不斷向中央呼籲「疫苗施打有自願性的」。

劉和然強調，要給年輕人至少2種以上選擇，國際成熟疫苗要趕快進來，現在國際疫苗的貨到哪，中央一定要趕快讓疫苗進來，南韓已經宣布9月份疫苗會進來，代表態度對了就是有用，疫苗是打進人體的，一定要給國人正確公開完整的資訊，不能只有一種選擇。

劉和然說，7、8年級生這波疫苗施打率相當低，他們是社會中心、生產主力，一定要把年輕人放在心上，不要讓他們像韭菜一樣，一直被收割，沒有真正被照顧到，而有相對剝奪感。