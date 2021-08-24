新兵入伍打疫苗 劉和然：不可強迫新兵打某一種疫苗。（新北市府提供）

國防部規畫9月起恢復役男正常徵集，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中強調，不會強迫任何人打什麼樣的疫苗；新北市副市長劉和然表示，入伍服役是特殊情況，至少要提供兩種以上疫苗給新兵選擇，千萬不可強迫新兵施打某一種疫苗。

劉和然說，蔡英文總統指示國防部新兵比照國軍士官兵模式施打疫苗，但軍中服役是特殊情形，役男進到軍營，可能會因為軍中命令、同儕壓力或情緒勒索等，讓他們不得不施打某一種疫苗，他拜託所有負責相關業務長官，至少提供兩種以上疫苗給新兵選擇，不可強迫新兵施打某一種疫苗。