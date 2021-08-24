高端疫苗二度加開預約已於今（24）日下午6時截止收單，根據中央流行疫情指揮中心統計，兩天共有15萬2871人完成預約，佔符合預約資格人數73.24%，剩下5萬多名額沒人打。

第六輪高端疫苗於8/23、8/24兩日增開8/16以後新登記或加選高端疫苗者預約，符合預約資格共有20萬8735人，昨天（23日）下午5點就有11萬4635人完成預約，達符合預約資格人數54.92%。

不過今早傳出馬來西亞籍陸姓作家疑接種高端疫苗後死亡，雖尚未證實是否與施打疫苗有關，似乎也影響到高端疫苗預約數，二度加開預約截至今天下午6時，今天淨增加人數只有3萬8236人，比昨天11萬人少了一半以上。

二度加開完成預約人數為15萬2871人，佔符合預約人數的73.24%，預約仍未額滿。加上第六輪首波預約59.9萬人，第六輪總計有75.1萬人要打高端疫苗。

而疾管署昨日表示，實際驗收的高端疫苗有11批共86萬7464劑，意謂還有11萬劑高端可供施打。

指揮中心今（24）日公布最新疫苗統計，昨日共有17.9萬人接種疫苗，其中接種高端的有16萬7268劑；統計截至目前為止，累計接種10246977劑，疫苗接種人口涵蓋率40.32%，劑次人口比43.66(劑/每百人)。