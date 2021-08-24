台灣民意基金會今(24日)發布8月全國性民調報告，結果顯示，對總統蔡英文接種國產疫苗高端的態度方面，有4成9的民眾基本上贊成蔡英文總統施打國產高端疫苗。不過，台灣民意基金會董事長游盈隆指出，民調也顯示，會選擇接種高端疫苗的人有17%，為何會出現這樣的落差，值得探討。

游盈隆今天在政論節目《新聞大白話》中表示，從表面上看，會有一種錯覺，好像台灣有近半數的人樂見蔡總統打高端疫苗，但除了這個數字之外，我們去測量國人對疫苗的主觀的偏好，就是在這幾種疫苗裡面，可以自由選擇的話，會選哪個？

游盈隆指出，經過2次測試之後，整體而言有17%的人選擇高端，而選擇莫德納的人則將近7成，選擇輝瑞的在4成左右，而選擇AZ則有3成左右，只有17%的人選高端，為何會有4成9的人樂見總統打高端？這值得去探討。

游盈隆坦言，國產疫苗這件事也醞釀很久，從去年到今年，曾經有一段時間台灣瀰漫著疫苗民族主義的氣氛，但經過今年5月的疫情風暴後，整個信心瀕臨崩盤，民調和官方數字非常接近，都指出一個事實，那就是台灣人還是比較偏愛國外的疫苗。