江肇國說，現場攤販防疫措施完備，且動線規劃流暢，顯見攤販相當把握得來不易的重新營業機會，將會推出最令人安心的消費環境。（市議員江肇國服務處提供）

隨著本土疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心宣布昨日起實施「微解封」。台中市政府配合政策有條件開放夜市攤商營業，民進黨市議員江肇國與台中市攤販協會理事長廖禹樹，以及經發局副局長李逸安，在微解封第一天馬上到中華路觀光夜市關心。江肇國說，現場攤販防疫措施完備，且動線規劃流暢，顯見攤販相當把握得來不易的重新營業機會，將會推出最令人安心的消費環境。

江肇國說，目前雖然尚未完全解封，不適合前往人潮擁擠的地方，更無法像以前一樣遊逛夜市；但是，目前因應微解封，中華路夜市現場防疫措施完備，攤販都有實名制條碼、消毒酒精，點餐區也加裝透明隔板或遮廉，商家也都配戴口罩、面罩等。江肇國希望，民眾如果有懷念的味道，現在正是時候前往外帶，把想念的味道帶回家享用。

長達兩個月辛苦防疫，攤商們近乎零收入。江肇國表示，昨天終可以再重新營業，現場攤商臉上戴著口罩，雖然悶熱但眼神裡都是幹勁，看得出來衷心地期待營業再次開始，也必定已經完全準備好，將會完全配合市府防疫作為，珍惜大家一同爭取來的恢復營業，提供一個讓民眾安心的消費環境。