台灣本土疫情逐漸趨緩，連日來確診數都在20例以下，加上疫苗覆蓋率逐漸上升，本月26日解除三級有望，但腎臟科名醫江守山示警，表示解封後若做不到3件事，很快就會再封。
江守山在臉書上PO文「解封做不到三點，再封很快」，他指出有3件事是解封後，中央必須要做的：
1.大規模且廣泛的篩檢，及早找出隱藏的感染者，國外有前例的地點應加強抽篩，例如冷鏈工廠。
2.常規的下水道核酸分區檢測，才能及早發現熱區。
3.增加核酸定序量，及早發現危險的新型病毒株入侵，例如印度Delta變異株。
根據指揮中心公布的最新疫苗接種數據，昨(19日)單日接種人數為19萬2280人，目前疫苗涵蓋率來到22.48%，劑次人口比為23.08%，今天(20日)新增18名本土案例，台北市7例最多；5例感染源不明，死亡個案為4人。
本月12日，指揮中心宣布三級警戒延長兩周，至26日為止，但同時開放微解封，周末各地觀光夜市人潮明顯增多，至於26日到底能不能降級？陳時中表示極有可能，但口罩仍必須持續配戴。
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